МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 8 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май) 1% -1,95 (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май) -1,7% -0,5% (факт)
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 0,51 трлн йен 0,01 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (май) 0,501 трлн йен 0,128 трлн йен (факт)
9:00 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса    
14:55 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь) 5,2% 5%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь) 390 тыс 268 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (июнь) 62,3%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь) 333 тыс 240 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (июнь) 3,6% 3,6%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (июнь) 39,8 тыс 23,5 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (июнь) 5,1% 5,1%
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 595  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 750  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -53,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 299,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 157,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 24,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -139,2 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -43 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -52,6 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -8,6 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -10,6 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,1% -0,2% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 17,1% 16,1% (прогноз)
  RUB Газпром нефть — закрытие реестра для выплаты див-дов фин. 2021 (ГОСА — 24.06.2022) 5 (9м2020) + 10 (фин) — див-д 2020 40 (9м2021) + 16 (фин) — див-д 2021
  RUB Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов фин. 2021 (ГОСА — 23.06.2022) 9,94 (1П2020) + 12,30 (фин) (ао, ап) — див-д 2020 16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
  RUB Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 24.06.2022) 2,86 — див-д 2020 3,44 — див-д 2021