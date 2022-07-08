События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 июля
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 8 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май)
|1%
|-1,95 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май)
|-1,7%
|-0,5% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|0,51 трлн йен
|0,01 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (май)
|0,501 трлн йен
|0,128 трлн йен (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
|14:55
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь)
|5,2%
|5%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь)
|390 тыс
|268 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (июнь)
|62,3%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь)
|333 тыс
|240 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (июнь)
|3,6%
|3,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (июнь)
|39,8 тыс
|23,5 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (июнь)
|5,1%
|5,1%
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|595
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|750
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-53,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|299,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|157,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|24,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-139,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-43 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-52,6 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-8,6 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-10,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,1%
|-0,2% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|17,1%
|16,1% (прогноз)
|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для выплаты див-дов фин. 2021 (ГОСА — 24.06.2022)
|5 (9м2020) + 10 (фин) — див-д 2020
|40 (9м2021) + 16 (фин) — див-д 2021
|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов фин. 2021 (ГОСА — 23.06.2022)
|9,94 (1П2020) + 12,30 (фин) (ао, ап) — див-д 2020
|16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 24.06.2022)
|2,86 — див-д 2020
|3,44 — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20220708/837422646.html