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https://1prime.ru/Financial_market/20220708/837423100.html
Российский рынок акций перешел к росту после старта торгов
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Российский рынок акций с утра немного подрастает, падают бумаги "Роснефти" и "Башнефти" на дивидендных отсечках, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 08.07.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра немного подрастает, падают бумаги "Роснефти" и "Башнефти" на дивидендных отсечках, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск растет на 0,25%, до 2232,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,73%, до 1140, 71 пункта.
В лидерах падения — акции "Роснефти" (-5,22%), привилегированные акции "Башнефти" (-13,06%) и ее обыкновенные акции (-8,3%), бумаги ОГК-2 (-11,57%), торгующиеся уже без дивидендов.