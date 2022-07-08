МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра немного подрастает, падают бумаги "Роснефти" и "Башнефти" на дивидендных отсечках, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск растет на 0,25%, до 2232,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,73%, до 1140, 71 пункта.

В лидерах падения — акции "Роснефти" (-5,22%), привилегированные акции "Башнефти" (-13,06%) и ее обыкновенные акции (-8,3%), бумаги ОГК-2 (-11,57%), торгующиеся уже без дивидендов.