МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы преимущественно ростом вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня снижается против доллара на уходе инвесторов от риска

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,25% — до 3356,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 2219,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,38%, до 21725,78 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,7% — до 2350,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,45%, до 6678 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,1%, до 26517,19 пунктов.

В пятницу азиатские индексы в основном выросли, переняв динамику американских рынков. Основные американские фондовые индексы в четверг закрылись ростом в диапазоне 1,1-2,3%. Оптимизм инвесторов был подкреплен ослаблениями опасений о рецессии после заявлений двух представителей Федерезерва США о том, что "мягкая посадка" для экономики является наиболее вероятным сценарием, а также, что страхи по поводу рецессии слишком раздуты.

Кроме того, на котировки позитивно повлияли новости о том, что Китай, возможно, увеличит расходы на строительство, чтобы стимулировать замедлившийся из-за пандемии коронавируса экономический рост.