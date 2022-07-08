Азиатские фондовые индексы закрыли торги преимущественно ростом вслед за американскими биржами
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы преимущественно ростом вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,25% — до 3356,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 2219,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,38%, до 21725,78 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,7% — до 2350,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,45%, до 6678 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,1%, до 26517,19 пунктов.
В пятницу азиатские индексы в основном выросли, переняв динамику американских рынков. Основные американские фондовые индексы в четверг закрылись ростом в диапазоне 1,1-2,3%. Оптимизм инвесторов был подкреплен ослаблениями опасений о рецессии после заявлений двух представителей Федерезерва США о том, что "мягкая посадка" для экономики является наиболее вероятным сценарием, а также, что страхи по поводу рецессии слишком раздуты.
Кроме того, на котировки позитивно повлияли новости о том, что Китай, возможно, увеличит расходы на строительство, чтобы стимулировать замедлившийся из-за пандемии коронавируса экономический рост.
https://1prime.ru/Financial_market/20220708/837425286.html