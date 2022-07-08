МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, предлагающий не относить к манипулированию рынком поддержание цен или спроса на ценные бумаги на торгах. Совфед разрешил вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Документ направлен на совершенствование механизма публичного размещения ценных бумаг в части поддержания цен на них с целью формирования справедливой рыночной цены (так называемая стабилизация) при их размещении и обращении. Такие действия в международной практике, как правило, осуществляются участником торгов, в том числе по поручению клиентов.

Закон предлагает не относить к манипулированию рынком действия участника торгов, совершенные по поручению клиента, а также действия самого клиента, направленные на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с их размещением и обращением. Такие действия осуществляются в рамках договора между эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, и участником торгов. Сторонами такого договора также могут быть организатор торговли и клиент участника торгов.

Если последний не является стороной договора, то в нем должно быть указано, за счет какого клиента действует участник торгов. Порядок и условия поддержания цен или спроса на ценные бумаги, а также требования к участникам торгов и их клиентам, совершающим такие действия, будет устанавливать ЦБ РФ. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.