МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, который направлен на решение проблемы поступления резидентам РФ средств по ценным бумагам российских эмитентов, обращающимся за рубежом, и вводит процедуру их конвертации в российские акции и облигации по требованию инвестора. "Автостат" сообщил о снижении средневзвешенной цены новой машины

Как поясняли ранее законодатели, сегодня зарубежная учетная инфраструктура отказывается проводить учет и операции по ценным бумагам российских эмитентов, выпущенным за пределами РФ в виде депозитарных расписок, и инвесторы, в том числе российские, купившие эти бумаги, не получают выплат. В связи с этим было предложено установить правовой режим конвертации таких депозитарных расписок в российские ценные бумаги и учет этих бумаг проводить в рамках российской учетной инфраструктуры.

По требованию российских инвесторов, которые приобрели иностранные ценные бумаги российских эмитентов, может производиться принудительная автоматическая конвертация соответствующих бумаг, евробондов и других депозитарных расписок в российские ценные бумаги. При этом, устанавливаются правила работы учетной инфраструктуры, которая будет учитывать такие бумаги и операции по ним, а также прописывается процедура их выпуска.

Замглавы Минфина России Алексей Моисеев ранее отмечал, что из-за недружественных действий иностранных государств "становится уже масштабной и отчасти даже угрожающей финансовой стабильности" ситуация, когда российские эмитенты акций и облигаций не могут обеспечить поступление денежных потоков по уже выпущенным ценным бумагам их держателям — резидентам РФ. Есть огромное количество жалоб и эти жалобы дошли уже до руководства государства. И закон, по его словам, "расшивает эту ситуацию".

Банк России поддерживает принятие законопроекта, а те ситуации, которые возникли на рынке ценных бумаг, связаны с фактически блокировкой выплат российским резидентам, сообщал зампред ЦБ Алексей Гузнов. Предлагаемые механизмы поддержаны рынком, они "позволят по меньшей мере нашим резидентам получать причитающиеся выплаты", отмечал он.

Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования.