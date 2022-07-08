МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно торгуются в слабом "минусе", в то время как инвесторы ожидают публикации данных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть подросли на фоне опасений о снижении предложения

По состоянию на 15.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,08%, до 31391 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — уменьшается на 0,35%, до 11918,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 3902 пункта.

Инвесторы предпочитают воздерживаться от риска перед публикацией статданных по рынку труда в США. Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по безработице в США. Аналитики полагают, что показатель в июне сохранился на уровне мая в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 268 тысяч после увеличения на 390 тысяч.

"Основное внимание сосредоточено на данных о рабочих местах в США… Если рынок труда в США продолжит хорошо себя чувствовать, мы вполне может ожидать, что процентная ставка удвоится к концу третьего квартала. Однако данные по инфляции в США на следующей неделе могут подорвать этот нарратив", — отметил аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство MarketWatch.

Данные по инфляции будут опубликованы в среду, 13 июля. Аналитики ожидают, что в июне рост потребительских цен продолжится, несмотря на все усилия Федеральной резервной системы США по ее сдерживанию. Прогнозируется, что годовая инфляция ускорится до 8,7% с 8,6% в мае.