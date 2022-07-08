МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Доллар США вырос в пятницу после выхода данных, показавших, что в крупнейшей экономике мира в июне было создано больше рабочих мест, чем ожидалось. Это укрепило ожидания в отношении еще одного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США на 75 базисных пунктов на очередном заседании, которое состоится позднее в этом месяце. Золото дорожает после выхода статданных по рынку труда в США

Ранее в пятницу доллар достиг нового 20-летнего максимума против корзины валют, особенно заметно улучшив позиции против евро на фоне появления признаков грядущей рецессии в экономике еврозоны.

На этой неделе доллар не один раз поднимался до 20-летних максимумов и продемонстрировал рост по итогам пяти из шести последних недель. На момент написания статьи индекс доллара вырос на 0,3%, до 107,30.

Вышедшие в пятницу данные показали, что вне сельского хозяйства США в июне было создано 372 000 рабочих мест. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали, что число новых рабочих мест составит 268 000.

Согласно котировкам фьючерсов на ставки по федеральным фондам, инвесторы оценивают более чем в 90% вероятность того, что ставки ФРС в июле будут повышена на 75 базисных пунктов, а к концу года совокупное повышение ставок достигнет 187 базисных пунктов. В четверг совокупное повышение ставок оценивалось в 181 базисный пункт.

"Эти данные определенно поддерживают мнение о том, что в ближайшие две недели, когда состоится заседание (ФРС), ставки будут повышены на 75 базисных пунктов. Тем не менее, на этом значимость представленного отчета, скорее всего, заканчивается, поскольку до заседания центрального банка будут выходить другие экономические данные", — заявил Том Пламб, портфельный управляющий Plumb Balanced Fund.

"Мы все еще находимся в ситуации, когда плохие новости — это хорошо, а хорошие — плохо, — отметил он. — Так и будет продолжаться до тех пор, пока рынки не посчитают, что ФРС выполнила свою задачу по замедлению роста экономики и перелому инфляционного цикла, который начался в прошлом году, или же находится на пути к достижению этой цели".

Между тем евро на этой неделе снизился примерно на 3% против доллара из-за обеспокоенности инвесторов относительно экономических последствий энергетического кризиса, возникшего на фоне неопределенности вокруг поставок газа из России. К моменту написания статьи евро подешевел на 0,2% до 1,0141 доллара США.

Против японской иены доллар США вырос на 0,2% до 136,32 иены. Спрос на активы-убежища ненадолго приподнял иену в пятницу после покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Абэ, который занимал премьерский пост дольше всех премьер-министров Японии, скончался от полученных ранений.