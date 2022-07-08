МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли ростом как торги пятницы, так и всей недели, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили рост в ходе волатильных торгов

По итогам торгов дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1%, до 7196,24 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 6033,13 пункта, немецкий DAX — на 1,34%, до 13015,23 пункта.

Несмотря на преобладающую осторожность инвесторов в связи с опасениями рецессии, рынки Европы все же завершили неделю в плюсе – FTSE 100 вырос на 0,4%, CAC 40 – на 1,7%, DAX – 1,6%.

Трейдеры по-прежнему опасаются, что "ястребиный" подход мировых центробанков к монетарной политике с целью сдерживания инфляции приведет к замедлению экономики. Как отмечают аналитики, последние данные статистики из еврозоны указывают на начало ухудшения экономической ситуации в странах валютного блока.

На следующей неделе американские компании открывают сезон отчетности. Финансовые результаты являются важным индикатором состояния экономики. Ряд компаний уже сообщил об ухудшении своих прогнозов по основным показателям за предыдущий квартал.