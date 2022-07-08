МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после роста в четверг почти до 1975 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению, в пятницу опускались примерно до 1720 долларов, а к закрытию торгов закрепились на отметке 1740 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Фондовые индексы Европы выросли по итогам недели

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли сессию на уровне 1860,5 доллара (–3,7% к расчетной цене четверга — 1932 доллара). В целом котировки находились в минусе, лишь ненадолго переходя в плюс и подбираясь к 1940 долларам (+0,4%). Ценовой минимум составил 1723,1 доллара (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на ICE указаны в евро, –10,8%). Последние фьючерсные контракты торговались чуть выше 1740 долларов (–7,7%).

Биржевая стоимость газа в Европе за месяц выросла более чем вдвое. Еще 8 июня расчетная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов составляла 878,5 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля — впервые с марта — достигла 1900 долларов.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Цены резко подскочили из-за того, что Европа столкнулась с крупнейшим за последние десятилетия энергетическим кризисом, в то время как Россия — основной поставщик газа — ограничила экспорт на фоне военной операции на Украине и связанными с ней санкциями.

Сейчас европейские потребители ожидают остановки с 11 по 21 июля для техобслуживания газопровода "Северный поток". Это может — если "Газпром" не перенаправит объемы газа на альтернативные маршруты — усугубить нехватку "голубого топлива" на европейском рынке.