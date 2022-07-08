МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе падения российского рынка акций по индексам вслед за нефтью и незначительного сползания вниз курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Российский рынок акций демонстрирует падение по итогам пятницы

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе снизятся на 4,4% до 2125 пункта и на 3,3% до 1107 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent упадет более чем на 4 доллара до 103 долларов за баррель, курс евро на форексе – на 0,5 цента – до 1,011 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара повысится на 60 копеек до 61,5 рубля, евро — на 15 копеек до 62,5 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В целом тональность прогнозов ощутимо ухудшилась, по мнению Евгения Локтюхова из Промсвязьбанка. "Так, Банк Англии и глава МВФ Кристалина Георгиева заявили о существенном ухудшении перспектив мировой экономики, не исключив возможность рецессии. А эксперты ряда ведущих инвестбанков США в большинстве своем заявили о вероятном наступлении спада в США на 30-40%, но в будущем году. Лишь инвестподразделение Wells Fargo склонны считать, что американская экономика уже входит в рецессию", — считает эксперт.

"Предстоящая неделя для мировых финансовых рынков будет достаточно напряженной. C высокой долей вероятности можно ожидать снижения мировых индексов, что будет обусловлено ожиданиями повышения ключевых ставок крупнейшими регуляторами. При этом потенциал ужесточения ДКП в США оценивается выше, чем в Европе, что негативно сказывается на основной валютной паре", — полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" предполагает, что на рынке нефти в центре внимания на следующей неделе останутся опасения рецессии. В частности, инвесторы будут особо следить за публикацией статистики по промышленному производству в июне и ВВП во втором квартале в Китае.

"Сигналы о восстановлении экономики Поднебесной усилят ожидания роста спроса на нефть, что поддержит рост нефтяных цен. Тем не менее значительный риск для котировок сейчас связан с эпидемиологической ситуацией – дальнейшее ее ухудшение сдержит фьючерсы Brent от роста выше 110 долларов за баррель на следующей неделе даже на фоне сохраняющихся рисков перебоев в поставках", — поясняет Григорьев.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" дополняет, что нефтяные фьючерсы начнут очередную неделю ниже среднесрочных сопротивлений 108,50 доллара и 104,50 доллара за баррель соответственно (линии предыдущего восходящего тренда), что указывает на риски возобновления снижения и возвращения к поддержкам 98 и 95 долларов соответственно. Помимо общих макроэкономических сигналов внимания в ближайшие дни заслуживают ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства, полагает она.

РУБЛЬ ПОПЫТАЕТСЯ СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ

Одновременно с существенным замедлением темпов роста импорта появились признаки снижения отгрузок нефти из российских портов, что позволяет говорить о снижении вероятности возврата курса доллара к уровням ниже 60 рублей, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Разрешение межправительственной комиссии досрочно погасить займы перед иностранными кредиторами также снижает навес валюты", — добавляет он.

Российский рубль на предстоящей неделе может немного укрепится из-за вероятного нового роста предложения валюты, рассчитывает Андрей Манько из РИА Рейтинга. "Однако движение будет небольшим и, скорее всего, курс не сможет преодолеть вниз уровень в 60 рублей за доллар", — добавляет он.

В то же время, если решений по интервенциям не будет принято на следующей неделе, то доллар может вернуться в зону 55-60 рублей — навес предложения валюты со стороны экспортеров пока продолжает давить на рынок, оценивает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Вряд ли на следующей неделе мы увидим особо сильное укрепление рубля – скорее, оно произойдет ближе к концу месяца в связи с налоговым и дивидендным периодом, резюмирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На следующей неделе ряд российский компаний будут фиксировать реестры акционеров для выплат дивидендов. Кроме того, индекс Мосбиржи будет торговаться как минимум без дивидендов МТС после 12 июля. Данные факторы будут оказывать давление на индекс Мосбиржи, который продолжит консолидацию вблизи отметки 2200 пунктов", — прогнозирует Гельда Союнов из банка "Зенит".

Локтюхов полагает, что отсечки по ряду уже редких дивидендных историй (на этой неделе — "Роснефть", "Газпром нефть", ОГК-2, "Мосэнерго"; в понедельник — МТС) и слабость сырьевых рынков могут локально снизить привлекательность рынка, что приведет к снижению индекса Мосбиржи в направлении 2000 пунктов.

"Отсутствие веских поводов для роста и ожидание сезона квартальных отчетностей может сдерживать инвесторов от покупок и способствовать закреплению индекса Мосбиржи ниже 2200 пунктов, а индекса РТС в случае нового витка ослабления рубля – ниже 1100 пунктов", — считает Кожухова.

Игорь Галактионов из "БКС Мир инвестиций" прогнозирует, что индекс Мосбиржи может открыть неделю на трехмесячных минимумах. Уверенной попытки восстановления пока не ожидается. Он обращает внимание, что в случае спуска ниже 2165 пунктов котировки могут ускориться в сторону 1850–2000 пунктов. "Эти уровни были бы привлекательны для покупки акций широким фронтом", — считает эксперт.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Российский фондовый рынок на предстоящей неделе, по мнению Манько, может показать небольшое снижение вслед за мировыми площадками и вопросами относительно долгосрочных цен на сырьевые товары. Он обращает внимание, что на фоне информационного голодания из-за ограничения публикаций отчетности можно ожидать относительно резкие колебания стоимости акций без видимых информационных поводов, и в целом ожидается высокая волатильность в акциях второго эшелона.

"Несколько лучше рынка на предстоящей неделе могут выглядеть акции ритейлеров, а хуже – компаний добывающей отрасли", — добавил он.

"Мы вновь склонны осторожно смотреть на "голубые фишки", рекомендуем обращать внимание на менее ликвидные "идейные" бумаги внутренних секторов, в частности, девелоперов (ПИК, "Самолет") и потребсектора (Х5 Group, "Магнит", "Детский Мир"), а также АФК "Системы". Кроме того, видим оживление спроса на расписки (TCS Group, Ozon, "Яндекс"), которое вполне может сохраниться", — предполагает Евгений Локтюхов.

Галактионов ожидает, что ММК, НЛМК и "Алроса" представят операционные результаты. После затяжного периода неопределенности инвесторы будут ждать публикаций, если они состоятся.

"В России с операционных результатов ММК, НЛМК и "Алросы" также должен стартовать сезон квартальных результатов, который в условиях непростой санкционной ситуации для металлургического сектора может нести в себе дополнительные понижательные риски в случае ухудшения официальных прогнозов на второе полугодие и следующий год", — заключает Кожухова.