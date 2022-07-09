МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Сильная национальная валюта не обязательно отвечает интересам экономического развития страны. Напротив, слабая валюта делает экспорт страны более конкурентоспособным на мировых рынках, а импорт более дорогим, рассказала агентству "Прайм" руководитель программы Цифровая экономика ИМЭБ РУДН Софья Главина. Мертвые деньги: почему банки разлюбили валюту

По ее словам, слабая валюта приводит к меньшему дефициту счета текущих операций (или большему положительному сальдо счета текущих операций), увеличению занятости и более быстрому росту ВВП. Стимулирующая денежно-кредитная политика, которая обычно приводит к ослаблению валюты, также оказывает положительное влияние на национальный рынок капитала и жилья, что, в свою очередь, увеличивает внутреннее потребление за счет эффекта богатства.

Есть мнение, что Китай использует девальвацию валюты как стратегию усиления своей роли на мировой арене. Но стратегическая девальвация валюты, по словам эксперта, не всегда срабатывает. Более того, она может привести к "валютной войне" между странами.

Но даже если валютная война не разразится, стране следует опасаться негативных последствий девальвации валюты: она может снизить производительность, поскольку импорт капитального оборудования и машин может стать слишком дорогим. К тому же девальвация значительно снижает покупательную способность граждан страны за границей.