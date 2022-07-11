МОСКВА, 11 июля — ПРАЙМ. В понедельник китайский юань снизился против доллара США под давлением усиления ожиданий существенного повышения процентных ставок ФРС в июле, сообщило агентство Рейтер. Негативное воздействие на китайскую валюту оказало также обнаружение нового штамма коронавируса в Шанхае. Доллар дорожает к евро на отказе инвесторов от риска

По словам трейдеров, ослабление юаня стало реакцией на широкомасштабное укрепление доллара после выхода сильных данных по занятости в США, которые укрепили уверенность рынков в том, что на заседании в июле ФРС повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,6960 юаня, что на 0,2% выше срединного курса пятницы, составлявшего 6,7098 юаня, и является максимумам за 10 дней. На момент написания статьи на континентальном рынке пара торговалась по 6,7090.

В первой половине сессии офшорный юань, которые обычно торгуется ниже континентального, находился выше него, в полдень за доллар давали 6,7064 юаня.

Валютные трейдеры говорят, что континентальный юань торгуется ниже офшорного потому, что в Шанхае растет число заражений COVID, и обнаружен новый штамм коронавируса, а это должно вызвать осложнения, связанные с политикой нулевой терпимости.