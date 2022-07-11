МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций откроется в понедельник с небольшим понижением, рубль попробует продолжить рост, считают аналитики. Российский рынок акций демонстрирует падение по итогам пятницы

Кроме того, на этой неделе стартует сезон отчетности в США, который в случае пессимистичных прогнозов компаний может сделать доллар более крепким, чем евро, добавляют эксперты.

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня российский рынок акций, вероятно, откроется c небольшим понижением на фоне определенного ухудшения ситуации со спросом на риск на мировых рынках капитала", — полагает Игорь Додонов из ФГ "Финам".

Он добавил, что цены на нефть возобновили движение вниз. В течение дня российские инвесторы будут продолжать следить за санкционными новостями и внутренними корпоративными историями, считает эксперт.

"В центре внимания может оказаться "Газпром", который с сегодняшнего дня остановил на 10 дней для профилактических работ "Северный поток", ключевой газопровод из России в Европу. Кроме того, сегодня состоится заседание совета директоров "Детского мира", а в акциях ряда эмитентов пройдут дивидендные отсечки", — отмечает Додонов.

Его коллега Андрей Маслов полагает, что рубль под конец прошлой недели вновь укрепился после нескольких дней снижения, торгуясь у отметки, близкой к 61 рублю за доллар. Он ожидает, что российская валюта на этой неделе будет находится в привычном расширенном коридоре в 58-65 рублей за доллар.

"Рубль, скорее всего, весь имеющийся негатив проигнорирует и продолжит плавно подрастать. Теперь очень мощной поддержкой по паре выступает отметка 50. Для ее пробоя нужны будут весомые драйверы", — прогнозирует Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".

"Заметим, что отношение евро к доллару вплотную приблизилось к 1, а на этой неделе стартует сезон отчетности в США, который в случае пессимистичных прогнозов компаний, может сделать доллар локально более крепкой валютой, чем евро", — добавляет Егор Жильников из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЙ ФОН

Индексы Уолл-стрит закрыли торги пятницы без единой динамики, на уровне предыдущего закрытия. Основные европейские фондовые индексы — в основном выросли в пределах 1-2%.

Фьючерсы на ведущие индексы бирж США снижаются на 0,58%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,14%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 3,23%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite теряет 1,62%, а японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,08%.

Стоимость нефти снижается на 1,45% — до 105,47 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро теряет 0,42% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,0141 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу символически снизился на 0,19% по индексу Мосбиржи на фоне дивидендных отсечек.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,19%, до 2222,51 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,09%, закончив день на отметке 1144,79 пункта.

Рубль увеличился к доллару и евро по итогам торгов пятницы, продолжив положительную динамику — тенденция последних двух сессий обусловлена в том числе окончанием дивидендного сезона.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,03 рубля и опустился до 60,92 рубля, евро упал на 1,25 рубля, до 62,35 рубля.