МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июнь) -1,5% -1,2%
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль) -4,5%  
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (июнь) 6  
11:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
11:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль) -27,6 -33,5
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль) -28 -38
предв. EUR Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС    
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июль) -28  
12:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
19:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
19:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
20:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 3,03%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,825 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB МТС — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 22.06.2022) 8,93 (1П2020) + 26,51 (фин) — див-д 2020 10,55 (1П2021) + 33,85 (фин) — див-д 2021
  RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022) 0,06 — див-д 2020 0,54 — див-д 2021
  RUB ГМК Норильский никель — СД (о сделке ПАО)    