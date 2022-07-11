События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 июля
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июнь)
|-1,5%
|-1,2%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль)
|-4,5%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (июнь)
|6
|11:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|11:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль)
|-27,6
|-33,5
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль)
|-28
|-38
|предв.
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июль)
|-28
|12:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|19:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|19:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|3,03%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,825 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|МТС — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 22.06.2022)
|8,93 (1П2020) + 26,51 (фин) — див-д 2020
|10,55 (1П2021) + 33,85 (фин) — див-д 2021
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022)
|0,06 — див-д 2020
|0,54 — див-д 2021
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (о сделке ПАО)
https://1prime.ru/Financial_market/20220711/837451917.html