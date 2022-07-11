МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Акции Twitter падают в цене уже более чем на 10% на фоне отказа Илона Маска от сделки по покупке соцсети, свидетельствуют данные торгов. Figaro: во Франции резко вырос дефицит продовольственных товаров

По состоянию на 22.25 мск акции Twitter дешевеют на 10,21%, до 33,05 доллара за единицу.

В конце предыдущей недели стало известно, что Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. До этого — в апреле — Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число "фейковых" аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%.

"То, что Маск пытается отказаться от сделки, ни для кого не является большим сюрпризом", — сказал агентству Блумберг основатель Vital Knowledge Адам Крисафулли (Adam Crisafulli). По его словам, история с приобретением соцсети Маском, длящаяся уже несколько месяцев, оказалась достаточно "разрушительной" для компании, что может повлиять на показатели Twitter не только во втором, но и в третьем квартале.

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор в конце предыдущей недели заявил, что компания предпримет судебные действия, чтобы закрыть сделку "по цене и на условиях, согласованных с Маском". Как сообщает Блумберг со ссылкой на источники, компания наняла юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и намерена подать иск в начале этой недели.

"Они собираются потребовать от Маска совершить сделку, несмотря на то, что он говорит, что она расторгнута, и у них есть, я бы сказал, более чем 50-процентная вероятность, что они выиграют", — сказал агентству рыночный стратег Кэбот Хендерсон (Cabot Henderson). В таком случае, добавляет он, Маск выплатит миллиард долларов.

Кроме того, акции Tesla, которой владеет Маск, дешевеют на 6,29%.