МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Сайт РБК пишет, что глава Минфина Силуанов призвал воссоздать систему предсказуемости курса рубля. Минфин рассказал, во сколько обходится изменение курса доллара

Плавающий курс давит на укрепление рубля и плохо влияет на бюджет страны, отметил глава Минфина.

В РФ нужно воссоздать систему предсказуемости образования курса, которая действует в условиях бюджетного правила, заявил Силуанов.

«сообщил он.

Власти видят беспокойство экспортеров, в том числе металлургов, угольщиков, сельскохозяйственных предприятий — иными словами, компании, напрямую зависящие от выручки экспорта, которая в рублях сокращается, добавил глава Минфина.

«Мы сейчас принимаем все меры, чтобы курс рубля был уже прогнозируемый для участников внешнеэкономической деятельности. Сейчас создаем условия для такой предсказуемости», — заявил Силуанов.

После начала спецоперации на Украине и введения санкций курс доллара и евро к рублю побил рекорды. 11 марта доллар стоил 120,3 руб., а евро — 132,9 руб. Центробанк начал валютные интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из Рф нерезидентам из «недружественных» стран, ограничил сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты.

Глава Минфина также отмечал, что спецоперация на Украине требует огромных финансовых ресурсов.