МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Общественная служба новостей (ОСН) пишет, что последние месяцы курс рубля укреплялся, сейчас стоимость доллара равняется чуть более чем 60 рублям. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил, что станет с рублем в дальнейшем и нужно ли ожидать цены в 30-40 рублей за доллар. РБК: Минфин призвал воссоздать предсказуемость курса рубля

«Маловероятно. Руководство нашего экономического блока, ЦБ и Минфин уже отмечают, что слишком дорогой рубль подрывает возможности нашего экспорта. Они собираются принимать меры по его удешевлению. А то, что экспорт — лишь небольшая часть производства, об этом они как-то не задумываются», — рассказал специалист.

Как писала Общественная служба новостей ранее, специалист фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер утверждал о балансировке факторов курса российской валюты на мировом валютном рынке.

Он добавил, что евро и доллар сейчас время торгуются немного выше 61 рубля. При этом драйверы нацвалюты утрачивают актуальность из-за адаптации по импорту, замедления высокого уровня экспорта, перезапуска бюджетного правила. Исходя из его заявлений, рубль уверенно двигается к 70 за доллар.