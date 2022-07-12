МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник, кроме австралийской биржи, снижаются на фоне новых коронавирусных ограничений в Китае, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на 1,5% на опасениях за спрос

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,01% — до 3280,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,51%, до 2154,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,34%, до 20841 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,26% — до 2310,87 пункта, японский Nikkei 225 — на 2%, до 26275,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,2%, до 6615,3 пункта.

Опасения азиатских инвесторов вызваны новой волной ужесточения коронавирусных ограничений в Китае — в понедельник семидневный локдаун был введен в специальном административном районе Макао. Число заболевших растет в Шанхае, одном из крупнейших городов страны, что также вызывает опасения введения новых ограничений. Карантин может в значительной степени отразиться как на экономике КНР, так и всего АТР.

На этой неделе стартует сезон отчетности, уже во вторник о своих результатах за прошлый квартал отчитается американская PepsiCo. Трейдеры будут внимательно оценивать финансовые результаты компаний, а также их прогнозы на текущий и следующие кварталы. Кроме того, в среду будут известны данные об инфляции в США, которая, согласно прогнозам, по итогам июня ускорилась до 8,8% с 8,6% месяцем ранее.

По словам старшего рыночного аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam), которого цитирует Франс Пресс, недавний рост на фондовых рынках иссяк, и теперь, в ожидании сезона отчетности и данных по инфляции в США, опасения рецессии вновь укрепились.