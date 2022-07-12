МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Издание РБК сообщает, что доллар и евро 11 июля практически сравнялись по цене: на 19:00 цена 1 евро составила 1,004 доллара, чего не было с 2002 года. ОСН: Вассерман оценил возможности рубля

Сравнялись и курсы этих валют к рублю: на 12 июля ЦБ РФ за доллар установил цену в 61,305 руб., за евро — 61,806 руб.

Ровно 20 лет назад, 12 июля 2002-го, евро торговался по 31,2 руб., доллар — по 31,5 руб., рассказывают архивные данные ЦБ РФ.

Евро, который был введен в оборот с 1 января 1999 года, с самого торговался дороже доллара: по данным Центробанка, в этот день доллар стоил 20,65 руб., евро — 24,09 руб. Далее были периоды, когда евро дешевел: например, 1 февраля 2000-го доллар был дороже евро на 0,5 руб., в июле разница достигла более чем 1,5 руб., в декабре — почти 4 руб., в 2001-м европейская валюта продолжала оставаться дешевле американской. После в 2002-м евро начал расти в 2003-м и в дальнейшем сохранял превосходство над долларом.

Падение стоимости евро связано с усилением опасений возможной рецессии, которую могут вызвать неопределенность в поставках энергоресурсов и инфляция. Доллар растет на фоне жесткой политики ФРС США в борьбе с инфляцией, что также приводит к девальвации иных резервных валют — не только евро, но также иены и фунта, утверждали эксперты. Они заявляли, что если ситуация будет усугубляться и страны Запада столкнутся с рецессией в третьем квартале этого года, то за один евро будут давать $0,95-0,97.