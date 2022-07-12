ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Золото и серебро не смогут заменить доллар в качестве "тихой гавани" для инвесторов, пока ситуация в мире не станет слишком тяжёлой, заявил известный международный инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости. Цена на золото упала ниже 1730 долларов за тройскую унцию

Джим Роджерс — один из наиболее известных финансистов и инвесторов в мире. Несколько лет назад он начал инвестировать в российский рынок. В частности, он приобрел крупный пакет акций российского производителя удобрений "Фосагро" и вошел в совет директоров компании.

По мнению Роджерса, высокая волатильность на мировых рынках рискует привести к сильному снижению стоимости обоих металлов.

"Думаю, я найду подходящий момент для новых покупок и если цены будут на нынешнем уровне, то я бы купил серебро, потому что оно дешевле", — добавил он.

При этом, по оценке эксперта, запрет импорта золота из РФ в ряде стран не может быть эффективен.

"Что касается нефти, зерна или золота, вы можете не знать, чьи они. Кроме того, найдётся покупатель, готовый их купить по привлекательной цене", — считает он.

Говоря о нефтяном рынке, Роджерс также считает недостижимым желание стран Запада установить потолок стоимости российской нефти.

"В истории уже вводились подобные меры. Они могут проработать месяц или два, но найдётся способ обойти санкции и ситуация нормализуется", — ответил инвестор.

В то же время, цены на нефть, по мнению Роджерса, могут снизиться, а инвестиции в нефтяной сектор сейчас не являются безопасными.

"Если ситуация на Украине нормализуется, нефть снизится ниже $100, а если мировая экономика останется в плохом состоянии, нефть пойдет вниз, потому что спрос на неё сократится", — пояснил он.

Также оценивая ситуацию на рынке энергоносителей, Роджерс указал на усиление проблем в Европе на фоне дефицита голубого топлива из-за отказа от российского газа и недостаточного предложения на Ближнем Востоке и в Америке.

"Они (ЕС) будут иметь проблемы зимой и в следующем году, которые сохранятся до тех пор, пока не найдется необходимый объем энергии", — считает эксперт.

Одновременно с этим, инвестор отметил растущую напряженность в отношениях Китая и США, указав на невыгодное обеим странам обострение отношений.

"Я бы не хотел видеть подобное. Это плохо для Китая и Америки, но когда у стран проблемы, то политики всегда винят иностранцев. Боюсь, всё будет становиться хуже", — считает Роджерс.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.