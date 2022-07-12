ЛОНДОН, 12 июл — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник упал до нового двухлетнего минимума ввиду широкомасштабного восстановления доллара США на фоне политической неопределенности, которая оказывала давление на настроения участников рынка, сообщило агентство Рейтер. Daily Mail предсказала миллионам британцев нищету

Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра, состоявшаяся на прошлой неделе, повысила неопределенность в отношении британской экономики, которая уже испытывала давление со стороны инфляции, угрожающей двузначным ростом, риска рецессии и Вrexit.

Лейбористская партия, возглавляющая оппозицию, намерена добиваться вотума недоверия в отношении правительства Джонсона во вторник, при этом голосование состоится в среду. Об этом сообщил источник в партии.

"Фунт будет испытывать давление со стороны проблемы лидерства, так как существует вопрос о сроках, в рамках которых мы будем лицезреть консервативного лидера, который сосредоточен на налогово-бюджетной дисциплине, или премьер-министра, сосредоточенного на необеспеченных финансированием снижениях налогов, которые спровоцируют более агрессивную реакцию со стороны Банка Англии", — говорит Сара Хьюин, старший экономист Standard Chartered.