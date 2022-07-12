МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Бумаги Petropavlovsk на Московской бирже падают 40% и обновили исторический минимум на новостях о запуске процедуры несостоятельности и приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE), следует из данных торгов. Petropavlovsk начал процедуру несостоятельности и остановил листинг на LSE

К 11.10 акции компании теряют 40% и торгуются по 2,27 рубля, что является историческим минимумом.

Petropavlovsk ранее во вторник сообщил, что инициировал процедуру несостоятельности и подал прошение в Управление финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже.