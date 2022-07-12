МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Физические лица в июне нарастили объем торгов юанем на российском рынке в 16 раз по сравнению с маем — до 5,4 миллиарда юаней, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Юань и евро падают на торгах во вторник

На валютном рынке продолжала расти доля торгов юанем. На биржевом — на торги юанем в июне пришлось 11% оборота (в апреле — 6%, в феврале — менее 1%), на внебиржевом — 8% (в апреле — 4%, в феврале — 1%), оценил регулятор.

"Рост предложения юаня обеспечивали экспортеры, нарастившие его долю в валютной выручке. Существенно нарастили спрос на юани граждане (в июне доля физлиц в объеме покупок составила 13,9%, в объеме продаж — 5,5%, при практически нулевом уровне ранее), трансформирующие структуру своих сбережений в пользу иностранных валют дружественных стран. Объем торгов USD/CNY физическими лицами в июне составил 5,4 миллиарда юаней против 0,33 миллиарда юаней в мае", — говорится в обзоре.

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