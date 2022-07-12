БЕЛГРАД, 12 июл — ПРАЙМ. Власти Хорватии с сентября введут обязательные двойные ценники перед полным переходом на евро с начала 2023 года — цены потребуется указывать как в хорватских кунах, так и в евро, заявил вице-премьер, министр финансов страны Здравко Марич. Совет ЕС одобрил последние документы для перехода Хорватии на евро

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) во вторник одобрил последние документы, необходимые для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года. В середине июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность перехода Хорватии на единую европейскую валюту с 2023 года. Затем саммит глав государств Евросоюза, куда входят все страны еврозоны, поддержал это решение.

"Осмелюсь сказать, что это — исторический день… Мы сможем активизировать определенные положения нашего Закона о евро. Начнем с добровольного, а с 5 сентября и двойного обязательного указания цен. Все это хорошо спланированные вещи", — сказал Марич в эфире национального телевидения.

Сам глава минфина Хорватии при этом 6 июля подал в отставку, объяснив это тем, что "больше не видит себя в политике".

Сейчас курс национальной валюты — хорватской куны — колеблется около 7,5 за один евро.