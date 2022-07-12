МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Московская биржа с 13 июля ограничивает расчеты по акциям иностранного эмитента Petropavlovsk, а с 15 июля прекратит их, следует из сообщения торговой площадки. Petropavlovsk начал процедуру несостоятельности и остановил листинг на LSE

Акции золотодобывающей компании Petropavlovsk на Московской бирже во вторник максимально падали на 44%, обновив исторический минимум на новостях о запуске процедуры несостоятельности и приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже. К 16:53 снижение составляет 37%.

"При подаче заявок на заключение сделок с акциями иностранного эмитента Petropavlovsk: с 13 июля 2022 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 14 июля 2022 года; с 15 июля 2022 года нет допустимых кодов расчетов", — говорится в сообщении Мосбиржи.

Зарегистрированная в Великобритании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын.