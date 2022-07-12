МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером продолжает снижаться за счет дорогого по отношению к другим основным мировым валютам доллара, в то же время динамика несколько замедлилась по сравнению с утром, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,95 доллара, или на 0,1%, до 1730,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,99%, до 18,953 доллара за унцию. При этом утром цена на золото опускалась ниже 1730 долларов за тройскую унцию, достигая минимума за год.

Во вторник вечером наблюдается отрицательная динамика стоимости золота, чему способствует стоимость американской валюты. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 107,96 пункта.

Тем не менее это падение индекса доллара символическое — в понедельник он превысил отметку в 108 пунктов впервые с 2002 года, и минутами ранее во вторник продолжал находиться выше этого уровня. При более дорогом долларе золото становится менее выгодным активом для держателей другой иностранной валюты.

"Худшая инфляционная ситуация за последние четыре десятилетия не пошла на пользу ценам на золото, которые движутся к очередному годовому минимуму по отношению к доллару США", — приводит агентство Market Watch мнение стратега DailyFX Криса Веккио (Chris Vecchio).