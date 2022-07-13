МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российские экономисты сообщили о том, что в ближайшее время будет с курсами российской и иностранных валют. Своим прогнозом, в частности, поделились аналитики крупнейшего в РФ банка. PRIMPRESS пишет, что они уверены, что теперь неизбежен только одно в этой области. МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году

Рубль после сильного ослабления неделей ранее на этой неделе показал свой рост. В понедельник российская валюта укрепилась, а доллар потерял почти два рубля, официальный курс понизился с 63 с лишним рублей до 61 рубля.

О том, что будет дальше, рассказали аналитики SberCIB Investment Research. Эксперты профильного подразделения Сбера заявили, что снижение рубля закончилось как раз в конце прошлой недели, то есть в пятницу. Сейчас рубль будет только укрепляться, но делать это он будет, скорее всего, постепенно.

Недавно вышло новое интервью министра финансов Антона Силуанова, который заявил, что доллара по 50 рублей ждать не стоит. На фоне этого эксперты предсказали, что возможно некоторое замедление укрепления российской валюты. Несмотря на такие прогнозы, ЦБ РФ снова понизил курс доллара на 13 июля: он достиг уровня уже в 58,85 рублей. Причем, впервые курсы евро и доллара почти сравнялись. Это случилось в первый раз за 20 лет.