МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Bloomberg со ссылкой на заявление аналитиков UBS Group AGЕ пишет, что если РФ завершит поставлять СПГ в Европу, то случится обвал фондовых рынков, и евро упадет до 0,90 центов. "Взгляд": Европа отирает СПГ у более слабых стран

Эксперты сообщили, что если поставки СПГ из России в европейские страны закончатся, доходы компаний уменьшатся больше чем на 15%. Это приведёт к падению акций, а индекс Stoxx 600, отражающий рынок Европы, может и вовсе упасть на 20%. Из-за этих событий курс евро составит 0,90 центов.

Прогнозы следует воспринимать как очень грубые, так как они пока не отражают худшего сценария развития событий, отметили в UBS Group AG. Евро уже терпит сильный обвал к доллару до рекордно низкого уровня, а акции корпораций Германии потеряли 11%.

Ряд инвесторов считают, что Россия всё же примет решение восстановить объёмы поставок СПГ после завершения профилактических работ "Северного потока". Однако добровольное намерение ЕС сэкономить газ, чтобы пополнить запасы в хранилищах, тоже может негативно отразиться на экономике.