Фондовые индексы АТР коррекционно растут после снижения ранее
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду коррекционно растут после снижения ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,36% — до 3293,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,95%, до 2176,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,71%, до 20992 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,73% — до 2334,78 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 26445,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,05%, до 6609,8 пункта.
Фондовые индексы Азии восстанавливаются после падения в начале недели на фоне возвращения коронавирусных опасений. В Китае происходит ужесточение мер по сдерживанию заболеваемости, а в Южной Корее наблюдается сильный прирост заразившихся. Коронавирусные ограничения могут тормозить экономику региона.
Инвесторы в то же время продолжают следить за решениями мировых центробанков. Так, в среду Банк Кореи по итогам заседания повысил базовую ставку до 2,25% с 1,75%.
Трейдеры по всему миру находятся в ожидании статистики по потребительским ценам США. Согласно прогнозу, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 8,8% с 8,6% месяцем ранее.
Как сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), высокие данные по инфляции могут закрепить на рынке ожидания более жесткой политики Федрезерва США. Однако в то же время они могут восприниматься как достижение пиковых значений инфляции на фоне падения цен на нефть.
https://1prime.ru/Financial_market/20220713/837467170.html