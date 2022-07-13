МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду коррекционно растут после снижения ранее, свидетельствуют данные торгов. Нефть торгуется ниже 100 долларов на опасениях вокруг спроса

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,36% — до 3293,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,95%, до 2176,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,71%, до 20992 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,73% — до 2334,78 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 26445,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,05%, до 6609,8 пункта.

Фондовые индексы Азии восстанавливаются после падения в начале недели на фоне возвращения коронавирусных опасений. В Китае происходит ужесточение мер по сдерживанию заболеваемости, а в Южной Корее наблюдается сильный прирост заразившихся. Коронавирусные ограничения могут тормозить экономику региона.

Инвесторы в то же время продолжают следить за решениями мировых центробанков. Так, в среду Банк Кореи по итогам заседания повысил базовую ставку до 2,25% с 1,75%.

Трейдеры по всему миру находятся в ожидании статистики по потребительским ценам США. Согласно прогнозу, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 8,8% с 8,6% месяцем ранее.

Как сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), высокие данные по инфляции могут закрепить на рынке ожидания более жесткой политики Федрезерва США. Однако в то же время они могут восприниматься как достижение пиковых значений инфляции на фоне падения цен на нефть.