МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с 25 февраля текущего года, следует из данных торговой площадки.

К 11.15 мск индекс Мосбиржи снижается на 1,77%, до 2095,99 пунктов.