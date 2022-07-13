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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220713/837469936.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов
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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с 25 февраля текущего года, следует из данных торговой площадки. К 11.15 мск индекс Мосбиржи снижается на 1,77%, до 2095,99... ПРАЙМ, 13.07.2022
рынки, новости, мосбиржа, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с 25 февраля текущего года, следует из данных торговой площадки.
К 11.15 мск индекс Мосбиржи снижается на 1,77%, до 2095,99 пунктов.