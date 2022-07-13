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2022-07-13T11:14:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220713/837469936.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов

Рынки

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с 25 февраля текущего года, следует из данных торговой площадки. К 11.15 мск индекс Мосбиржи снижается на 1,77%, до 2095,99... ПРАЙМ, 13.07.2022

рынки, новости, мосбиржа, торги

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60