МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Активность нелегальных форекс-дилеров с марта резко снизилась из-за сложностей с перечислением средств в иностранной валюте, их число во втором квартале уменьшилось на 11% по сравнению с первым, сообщил Банк России. Центробанк выявил за первое полугодие более двух тысяч финансовых пирамид

Регулятор в первом полугодии 2022 года выявил более 670 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые обманывали потенциальных клиентов, заявляя о наличии лицензии зарубежного регулятора. Они привлекали деньги исключительно в иностранной валюте или в криптовалютах. Большинство из них — 93%, или 630 лиц, — предлагало услуги форекс-дилеров.

"Однако с марта из-за сложностей с перечислением средств в иностранной валюте активность нелегальных профучастников резко снизилась. Так, во втором квартале 2022 года количество нелегальных форекс-дилеров сократилось на 11% по сравнению с первым кварталом этого года", — говорится в сообщении.