МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Лишь 16% россиян прогнозируют рост курса доллара выше 70 рублей к концу текущего года, при этом четверть граждан и вовсе верит в дальнейшее укрепление российской валюты, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховщика "Росгосстрах", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россия не препятствует вывозу зерна с Украины

"Большинство россиян не ожидают до конца 2022 года резкого ослабления рубля. Лишь по мнению 16% в конце года доллар будет стоить выше 70 рублей", — сказано в исследовании.

Отмечается, что почти четверть россиян (24%) полагают, что курс к концу текущего года окажется в диапазоне 60-70 рублей за доллар, столько же — за диапазон 50-60 рублей.

В то же время четверть респондентов ставят на дальнейшее укрепление рубля: 19% считают, что в конце года доллар будет стоить от 40 до 50 рублей, еще 6% верят, что доллар может упасть ниже 40 рублей. При этом каждый десятый россиянин затруднился сделать прогноз.

Курс рубля начал падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля – с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рубля за американскую валюту и 132,42 рубля за европейскую валюту.

Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80% выручки. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно падать: за 10 недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое. Власти стали задумываться над торможением роста рубля и стали постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются. В среду курс доллара был около 58,5 рубля, евро – 58,6 рубля.

Исследование было проведено 6-12 июля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 совершеннолетних россиян в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.