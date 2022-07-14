МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после данных о рекордной с 1981 года инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Аналитики предсказали курс доллара к концу года

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,79% — до 7099,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,98%, до 5941,48 пункта, немецкий DAX — на 0,63%, до 12676,75 пункта.

Годовая инфляция в США в июне ускорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1% против 8,6% в мае, в то время как прогнозировалось ускорение показателя лишь до 8,8%.

Это изменило ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США — теперь по данным CME Group, более 80% аналитиков ждут повышения сразу на 100 базисных пунктов. Трейдеры опасаются, что "ястребиные" действия регулятора спровоцируют рецессию в стране.

"После данных о невероятно высокой инфляции, которая превзошла все ожидания, все находится в руках ФРС. Трейдеры уже какое-то время ожидают увидеть пиковые значения инфляции в США, но, кажется, еще много трудностей впереди", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Ava Trade Наима Аслама (Naeem Aslam).