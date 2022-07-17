ДЕРБЕНТ, 17 июл — ПРАЙМ. Укрепление курса рубля сдержать можно за счёт валютных интервенций или за счёт расширения возможностей для импорта, считает глава Сбербанка Герман Греф. Эксперт предсказал новый виток ослабления рубля

Курс рубля начал резко падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля – с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рублей за американскую валюту и 132,42 рублей за европейскую валюту. Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80% выручки. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно падать: за 10 недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое.

Власти стали задумываться над торможением роста рубля и стали постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются. В пятницу курс доллара был снизился до 56,5 рубля, евро – 56,7 рубля.

"Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счёт валютных интервенций, либо за счёт расширения возможностей для импорта", — сказал он журналистам после церемонии открытия фонтанного комплекса, постороннего в Дербенте при поддержке Сбербанка.

"Покупки твёрдой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют. А далее ситуация с курсом будет исправляться за счёт перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", — добавил Греф.