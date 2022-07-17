Греф: сдержать укрепление рубля можно за счет валютных интервенций или возможностей импорта
ДЕРБЕНТ, 17 июл — ПРАЙМ. Укрепление курса рубля сдержать можно за счёт валютных интервенций или за счёт расширения возможностей для импорта, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Курс рубля начал резко падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля – с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рублей за американскую валюту и 132,42 рублей за европейскую валюту. Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80% выручки. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно падать: за 10 недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое.
Власти стали задумываться над торможением роста рубля и стали постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются. В пятницу курс доллара был снизился до 56,5 рубля, евро – 56,7 рубля.
"Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счёт валютных интервенций, либо за счёт расширения возможностей для импорта", — сказал он журналистам после церемонии открытия фонтанного комплекса, постороннего в Дербенте при поддержке Сбербанка.
"Покупки твёрдой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют. А далее ситуация с курсом будет исправляться за счёт перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", — добавил Греф.
https://1prime.ru/Financial_market/20220717/837513939.html