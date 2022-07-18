МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром несколько поднимается на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам, стоимость при этом остается на уровне около 1710 долларов за тройскую унцию на ожиданиях по ставке Федрезерва, свидетельствуют данные торгов. Курс евро остается стабильным к доллару на ожиданиях вокруг заседания ЕЦБ

По состоянию на 8.13 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,15 доллара, или на 0,54%, до 1712,54 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,89% — до 18,76 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 107,91 пункта. Более дешевый доллар делает золото более доступным при покупке его инвесторами, владеющими другой валютой.

"Стоимость золота взяла небольшую передышку на сегодняшней сессии за счет поддержки от слабости доллара, но цены продолжают торговаться в нисходящем тренде", — сообщил агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюн Жун (Yeap Jung Rong).

Основное внимание рынков по-прежнему сосредоточено вокруг политики мировых центробанков. В четверг свое решение по ставке объявит Европейский центральный банк (ЕЦБ), аналитики прогнозируют первое повышение показателя европейским центробанком с 2011 года — на 25 базисных пунктов.

На следующую неделю уже запланировано очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 71,5% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, что соответствует объявленным ранее планам регулятора. На прошлой неделе трейдеры закладывали повышение сразу на 100 базисных пунктов на фоне опасений по инфляции, теперь ожидания более агрессивного повышения ослабли.

Сигналы от ФРС по монетарной политике влияют на курс доллара, к которому чувствительно золото. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для спроса на золото, а ожидание более мягкого повышения сдерживает американскую валюту в начале недели.