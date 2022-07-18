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https://1prime.ru/Financial_market/20220718/837518844.html
Курс рубля укрепляется в начале торгов понедельника
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. Рубль в начале торгов понедельника умеренно укрепляется: доллар опустился до 57,01 рубля, евро — до 57,66 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 18.07.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника умеренно укрепляется: доллар опустился до 57,01 рубля, евро — до 57,66 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 15 копеек, до 57,01 рубля, евро — на 30 копеек, до 57,66 рубля, следует из данных Московской биржи.