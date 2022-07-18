МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника умеренно укрепляется: доллар опустился до 57,01 рубля, евро — до 57,66 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 15 копеек, до 57,01 рубля, евро — на 30 копеек, до 57,66 рубля, следует из данных Московской биржи.