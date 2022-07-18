МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись ростом на фоне динамики индексов Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Британские фондовые индексы выросли на оптимизме на глобальных рынках

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 1,55% — до 3278,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,48%, до 2191,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,69%, до 20843 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,9%, до 2375,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,23%, до 6687,1 пункта.

Японский рынок в понедельник закрыт в связи с выходным днем. В пятницу японский Nikkei 225 поднялся на 0,54%, до 26788,47 пункта.

Основные фондовые индексы США в пятницу показали рост в среднем на 2% после публикации в целом сильной макростатистики по розничным продажам и потребительским настроениям. Такая динамика поддержала индексы в Азии.

Отразились на торгах и внутренние новости. Так, ранее банковский и страховой регулятор Китая призвал банки увеличить кредитование застройщикам, чтобы те смогли завершить незаконченные проекты, пишет агентство Блумберг.