МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются почти на 2%, инвесторы оценивают итоги переговоров между лидерами США и Саудовской Аравии, котировки продолжают поддерживаться также некоторым ослаблением доллара и склонностью к риску, которая наблюдается на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов. WSJ: Европа спешит вывезти как можно больше нефти из России до эмбарго

По состоянию на 12.53 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,89%, до 103,07 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до 96,3 доллара.

Рынки следят за новостями, касающимися поставок нефти на рынок. Так, власти США накануне высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и что ждут от них новых шагов в этом направлении в ближайшие недели. При этом министры Саудовской Аравии настояли на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+, пишет агентство Блумберг.

"Мы продолжаем ожидать дальнейшего усиления дефицита на рынке нефти, что подкрепляет нефтяные цены. После встречи лидеров США и Саудовской Аравии в выходные мы поняли, что ОПЕК+ откроет краны, только если того потребуют рыночные условия", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,6%, до 107,42 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.

Кроме того, мировые инвесторы более склонны к риску. Так, американские фондовые индексы выросли в пятницу в среднем на 2%, азиатские биржи показали в понедельник рост на 1-3%, европейские — поднимаются в пределах 1,5%. Вместе с этим дорожают медь, алюминий и никель — на 2,8%, 2,1% и 1,1% соответственно.