Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник на фоне склонности к риску и ожидании финотчетности
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник поднимаются вслед за мировыми рынками на фоне склонности к риску, инвесторы ожидают публикации финансовой отчетности еще двух крупных американских банков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,88%, до 31 523 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,18%, до 12 149,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,99%, до 3 903,25 пункта.
В начале рабочей недели инвесторы больше склонны к риску, мировые фондовые рынки показывают рост. Так, азиатские биржи в понедельник выросли на 1-3%, европейские — поднимаются в пределах 1,5%. Американские индексы завершили торги пятницы ростом примерно на 2% после выхода сильной макростатистики по розничным продажам и потребительским настроениям в США.
Рынки ожидают продолжения сезона финансовой отчетности, позднее в ходе торгов о своих финпоказателях отчитаются Bank of America и Goldman Sachs.
Одной из главных тем на рынках остается монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. На следующей неделе ожидается четвертое повышение ключевой ставки подряд. По данным CME Group, 67% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, что соответствует объявленным ранее планам регулятора. Инвесторы обеспокоены, что повышение ключевых ставок мировыми ЦБ может привести к рецессии.
"Хотя отскок (фондовых бирж США — ред.) в пятницу стал облегчением, это не изменило того факта, что рынки высоко оценивают перспективы того, что мировая экономика движется к резкому падению", — предупредил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство MarketWatch.
https://1prime.ru/Financial_market/20220718/837522450.html