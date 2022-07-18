МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник поднимаются вслед за мировыми рынками на фоне склонности к риску, инвесторы ожидают публикации финансовой отчетности еще двух крупных американских банков, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР выросли вслед за американскими рынками

По состоянию на 13.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,88%, до 31 523 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,18%, до 12 149,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,99%, до 3 903,25 пункта.

В начале рабочей недели инвесторы больше склонны к риску, мировые фондовые рынки показывают рост. Так, азиатские биржи в понедельник выросли на 1-3%, европейские — поднимаются в пределах 1,5%. Американские индексы завершили торги пятницы ростом примерно на 2% после выхода сильной макростатистики по розничным продажам и потребительским настроениям в США.

Рынки ожидают продолжения сезона финансовой отчетности, позднее в ходе торгов о своих финпоказателях отчитаются Bank of America и Goldman Sachs.

Одной из главных тем на рынках остается монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. На следующей неделе ожидается четвертое повышение ключевой ставки подряд. По данным CME Group, 67% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, что соответствует объявленным ранее планам регулятора. Инвесторы обеспокоены, что повышение ключевых ставок мировыми ЦБ может привести к рецессии.

"Хотя отскок (фондовых бирж США — ред.) в пятницу стал облегчением, это не изменило того факта, что рынки высоко оценивают перспективы того, что мировая экономика движется к резкому падению", — предупредил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство MarketWatch.