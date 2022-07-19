МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник утром опускается, рынки ожидают публикацию окончательной оценки инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Аналитики спрогнозировали ускорение годовой инфляции в еврозоне в июне

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,0138 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0141 доллара, курс доллара к иене снижался до 138,03 иены со 138,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 107,53 пункта.

Позднее во вторник выйдет окончательная оценка годовой инфляции в еврозоне в июне. Аналитики полагают, что предварительная оценка, предполагающая рост цен на рекордные 8,6% год к году, будет сохранена. Одним из главных факторов роста цен в регионе стало удорожание энергоносителей.

Мировые центробанки по всему миру склонны повышать ключевые ставки на фоне высокой инфляции. Уже в четверг, как ожидается, ЕЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов, что может стать первым повышением с 2011 года. На следующей неделе Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять ставку в четвертый раз подряд. По данным CME Group, 69% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

Традиционно повышение ставки поддерживает курс национальной валюты. При этом трейдеры полагают, что меры ЕЦБ и ФРС могут быть недостаточны на фоне текущей ситуации. Так, ранее аналитики закладывали повышение ставки ФРС на 100 базисных пунктов, а ЕЦБ сообщил о планируемом повышении в июне, тогда как ФРС начал повышать ставку с марта.