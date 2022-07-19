МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник снижается, инвесторы опасаются за спрос из-за неопределенности перспектив экономики Китая и рисков рецессии в мире, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота держится на уровне 1710 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 8.33 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,87%, до 3,287 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 3,28%, до 7426,5 доллара, алюминия — на 3,56%, до 2426,5 доллара, цинка — на 3,12%, до 3006 долларов.

Ситуация с коронавирусом в Китае остается напряженной. Ужесточение карантинных мер, как опасаются инвесторы, может повлиять на перспективы экономики страны, что может отразиться на прогнозах спроса на медь. КНР является крупнейшим потребителем этого вида промышленного металла.

В то же время рынки продолжают следить за мерами мировых ЦБ по сдерживанию инфляции. Центробанки склонны повышать ставки на фоне высоких цен, что вызывает у трейдеров опасения по поводу возможной рецессии, которая также может сдержать спрос.