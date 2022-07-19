МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе растут во вторник почти на 4%, находятся чуть ниже отметки в 1710 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Во Франции призвали активировать все рычаги для замещения российского газа

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию ростом, на уровне чуть выше 1700 доллара (с учётом изменения валютных котировок, так как данные на ICE указаны в евро, +3,5% к расчётной цене понедельника — 1642,3 доллара). В первый час торгов цены почти опускались до уровня прошлого торгового дня в 1644,2 доллара (+0,1%). В последние минуты котировки находятся у отметки чуть ниже 1710 долларов, растут почти на 4%.

Биржевые котировки в Европе перешли к устойчивому росту с 13 июня. Расчётная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов за несколько дней резко выросла с 900 долларов до отметки выше 1300 долларов и после небольшого снижения вновь подскочила — до 1900 долларов.

Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы резкое снижение поставок из России и уменьшение экспорта СПГ из США из-за остановки крупного предприятия Freeport LNG в Техасе.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю история функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.