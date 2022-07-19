МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем заметно растет после сообщений о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) обсуждает повышение ставки на 50 базисных пунктов, свидетельствуют данные торгов. Эксперт научил, что нужно сделать с евро, если они у вас есть

По состоянию на 12.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0231 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0141 доллара, курс доллара к иене снижался до 137,72 иены со 138,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,66%, до 106,66 пункта.

Ранее во вторник агентство Блумберг сообщило, что ЕЦБ может рассмотреть повышение ставки на 50 базисных пунктов. Очередное заседание регулятора запланировано на четверг, аналитики полагают, что ставка будет повышена впервые с 2011 года — на 25 базисных пунктов.

"По всей вероятности, ЕЦБ повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов на этой неделе, а в сентябре повысит их еще на 50 базисных пунктов", — считает глава отдела рыночной стратегии Ebury Мэтью Райан (Matthew Ryan), которого цитирует агентство Франс Пресс.

Инвесторы обращают внимание и на макростатистику, Так, годовая инфляция еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных 8,6% с 8,1% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом и предварительной оценкой.