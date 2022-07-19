МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Новые параметры бюджетного правила, предложенные Минфином РФ, позволят стабилизировать курс рубля, однако пространство для валютных интервенций в рамках правила сейчас есть лишь в китайском юане, прокомментировал РИА Новости аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Россияне стали торговать юанем на валютном рынке в 16 раз больше

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила во вторник, что Минфин РФ предложил изменить бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. В самом министерстве заявили, что обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается в правительстве, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно.

"Касательно курса рубля, данная мера сможет стабилизировать курс, хотя объемы и каналы покупки валюты на текущий год пока не известны. В целом мы видим лишь пространство для маневра в сегменте китайского юаня. Другие валюты либо недоступны по причине санкций, либо имеют малую мощность влияния на основные пары (доллар и евро)", — считает Кошелев.

В части балансирования бюджета, по его мнению, уверенности в стабилизации нет. "Бюджет сейчас недополучает средства из-за укрепления курса, после ослабления курса бюджет будет недополучать средства из-за ослабления внутреннего спроса. Баланс должен быть где-то посередине, например, на уровне курса в 65 рублей за доллар и при условии низкой волатильности вокруг этого уровня", — сказал эксперт.

Главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах, напротив, считает, что любое бюджетное правило стабилизирует бюджет. "Если валютное резервирование будет реальным, это создаст спрос на валюту и будет ослаблять рубль. Бюджетное правило — практически любое — делает бюджет более стабильным и предсказуемым", — отметил он.

В свою очередь аналитики Росбанк в ежедневном комментарии отметили, что последние дискуссии относительно параметров нового бюджетного правила можно расценивать как сигнал к тому, что регулятор, ранее озвучивавший срок возврата к нему после 2025 года, вероятно, уже готов рассматривать выход на рынок в 2022 году. "Если говорить о валютах "дружественных" стран, то пока доступен лишь сегмент китайского юаня, и то в ограниченных масштабах ввиду его все еще низкой доли (11-14% от оборота, включая рынок спот) относительно доллара и евро", — прокомментировали они.

Министр финансов Антон Силуанов в середине июня говорил, что раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро в рамках бюджетного правила на нефтегазовые сверхдоходы, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю.