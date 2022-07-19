МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером растет под влиянием слабого курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,95 доллара, или на 0,18%, до 1713,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,41% — до 18,762 доллара за унцию.

На рынке золота во вторник наблюдается положительная динамика, чему способствует слабый по отношению к евро и иене доллар. Кроме того, его индекс падает на 0,78%, до 106,53 пункта.

Падению доллара способствовали ожидания того, что Федеральная резервная система США не будет придерживаться крайне жесткой монетарной политики. Так, 66,8% аналитиков, опрошенных CME Group, прогнозируют, что регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, и лишь 33,2% аналитиков ожидают повышение ставки на 100 базисных пунктов.

По словам аналитика Oanda Corp. Эдварда Мойя (Edward Moya), которые приводит агентство Блумберг, доллар хоть и слабеет в начале торговой недели, но еще не известна его динамика в ходе последующих торговых дней, "что означает, что золоту будет трудно подняться выше уровня 1750 долларов".