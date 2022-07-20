МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в среду растет за счет удешевления доллара к мировым валютам и рисковых настроений на рынках, свидетельствуют данные торгов. Евро продолжает укрепляться к доллару на ожиданиях решения ЕЦБ

По состоянию на 8.18 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дрожал на 1,79%, до 3,352 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,01%, до 7277,5 доллара, алюминия — на 1,55%, до 2389 долларов, цинка — на 1,91%, до 2948,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 106,53 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.

В целом инвесторы больше склонны к риску после роста американских фондовых рынков на 2,5-3% во вторник, что произошло на фоне сильного сезона корпоративной отчетности. Азиатские рынки также показывают рост, а традиционно более надежное золото — дешевеет. Более позитивные ожидания по экономике влияют на прогнозы спроса.