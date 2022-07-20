СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Диапазон колебаний 55-65 рублей за доллар, вероятней всего, сохранится до середины осени, заявил финансист, гендиректор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев. Евро продолжает укрепляться к доллару на ожиданиях решения ЕЦБ

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила во вторник, что Минфин РФ предложил изменить бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. В самом министерстве заявили, что обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается в правительстве, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно.

"Потенциал дальнейшего укрепления рубля не очень большой. Чтобы понять, что происходит с рублем, необходимо взглянуть на счет текущих операций страны, который отражает экспорт и импорт товаров и услуг, а также потоки доходов от инвестиций и выплат. Так вот за первое полугодие у нас положительное сальдо счета текущих операций составило 138,5 миллиарда долларов – и это значительная сумма. Россия сейчас получает больше валютной выручки, чем в прошлом году, несмотря на тотальную экономическую войну Запада и антироссийские санкции", — сказал Лосев РИА Новости.

В такой ситуации, по мнению эксперта, рубль может ослабнуть в нескольких случаях: если резко сократится экспорт, например, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей, зерна и удобрений. Ослабление рубля также произойдет, если мировая экономика окажется в рецессии, а затем свалится в экономический кризис, что резко снизит стоимость основных товаров российского экспорта. Рубль также может немного снизиться к доллару, если возобновятся интервенции в рамках нового бюджетного правила, или если каким-то образом получится расширить импорт, отметил Лосев.

"Но пока диапазон колебаний 55-65 рублей за 1 доллар, по всей видимости, останется с нами до середины осени", – заключил он.