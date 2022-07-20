События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 июля
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:10
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,7%
|0,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|9,1%
|9,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь)
|2,4%
|1,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|1,6%
|0,6% (факт)
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|6,1%
|5,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|1,4%
|0,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июнь)
|2,5%
|16:15
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|2,81 млрд юаней
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июнь)
|-3,4%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
|5,41 млн
|5,38 млн
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|3,254 млн барр
|0,333 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,316 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022)
|12,55 — див-д 2020
|52,53 — див-д 2021
|RUB
|Ростелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022)
|5 (ао, ап) — див-д 2020
|4,56 (ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|Транснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022)
|9224,28 (ао, ап) — див-д 2020
|10497,36 (ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|Сургутнефтегаз — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022)
|0,7 (ао), 6,72 (ап) — див-д 2020
|0,8 (ао), 4,73 (ап) — див-д 2021
|RUB
|М.видео — закрытие реестра для участия в ВОСА (31.08.22, в заочной форме, досрочное перевыборы СД)
|RUB
|Газпром нефть — СД (отчет о деятельности компании в области устойчивого развития за 2021)
|RUB
|Россети Ленэнерго — СД (условия оптимизации проекта изменений инвестпрограммы в 2021-2025, отчет о реализации программы инновационного развития за 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20220720/837542651.html