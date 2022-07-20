МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в первые минуты торгов среды растут на 1,3%, находятся у отметки в 1650 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Германия вновь вернулась к отбору газа из подземных хранилищ

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию в небольшом минусе, на отметке в 1620 долларов (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на ICE указаны в евро, —0,6% к расчетной цене вторника — 1629 долларов). Вскоре цены начали колебаться и перешли к росту. Котировки пока максимально достигали 1650,1 доллара (+1,3%). На 9.20 мск остаются около этой отметки.

Биржевые котировки в Европе перешли к устойчивому росту с 13 июня. Расчетная цена ближайших — сначала июльских, а затем августовских — фьючерсов за несколько дней резко выросла с 900 долларов до отметки выше 1300 долларов и после небольшого снижения вновь подскочила — до 1900 долларов.

Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы резкое снижение поставок из России и уменьшение экспорта СПГ из США из-за остановки крупного предприятия Freeport LNG в Техасе.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.