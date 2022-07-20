МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сбербанк начинает процедуру конвертации заблокированных депозитарных расписок, обращающихся за рубежом, в обыкновенные акции, сообщает банк. Санкционный список ЕС включает ограничение деятельности "Сбера" в Европе

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на решение проблемы с блокировкой ценных бумаг российских эмитентов, обращающихся за рубежом, и прописывает процедуру конвертации депозитарных расписок в акции.

"В связи с принятием федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ стала возможной конвертация депозитарных расписок "Сбера", обращающихся за рубежом, в обыкновенные акции в силу закона в автоматическом или заявительном порядке, в зависимости от их места хранения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что депозитарные расписки "Сбера", права на которые учитываются в российских депозитариях, будут конвертированы по заявлению эмитента акций в порядке и в сроки, которые определит совет директоров Банка России. Для депозитарных расписок, хранящихся за пределами России, введена принудительная конвертация по заявлению держателей депозитарных расписок, которые должны обратиться в российский депозитарий коммерческого банка "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" до 12 октября 2022 года, добавили в "Сбере".

В середине апреля вступил в силу закон, по умолчанию запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Эмитенты могли запросить у кабмина разрешение продолжить обращение своих иностранных депозитарных расписок, и ряду из них это было разрешено. Другие заявили о делистинге своих расписок.

Вместе с тем иностранными структурами из-за санкций остановлена конвертация расписок в акции российских компаний, поэтому и был подготовлен закон, позволяющий держателям бумаг сохранить свои инвестиции и получить базовый актив — российские акции. А далее они смогут без проблем получать по ним причитающиеся дивиденды.